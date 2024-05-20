Свердловчане в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки почти 4 тонны мелочи

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. С 20 мая по 2 июня в России пройдет акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане ...01.11.2023 В рамках акции «Монетная неделя» клиенты принесли в отделения УБРиР более 230 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции ЦБ РФ ...25.10.2023 Жители Челябинской области сдали более 6 т мелочи почти на 7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Южноуральцы в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 6 т 289 кг монет. Общая сумма ...25.09.2023 На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»
УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...31.07.2023 Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках ...