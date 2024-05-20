Свердловчане в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки почти 4 тонны мелочи

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках всероссийской акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в банки более 1 млн монет разного номинала на сумму 3,4 млн руб. Общий вес сданной мелочи приблизился к 4 т, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Чаще всего жители региона сдавали в банки десятирублевые монеты (свыше 250 тыс. штук на сумму 2,5 млн руб.). Также в топ-3 попали десятикопеечные и рублевые монеты. Их принесли почти 370 тыс. штук на сумму 190 тыс. руб. Редкие экземпляры, которые Банк России выпускает по различным поводам, принесли в количестве 300 монет на сумму более 7 тыс. руб.



Заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин сообщил, что на каждого жителя страны в среднем приходится примерно по 500 монет, которые акция помогла вернуть в оборот. Благодаря этому сократятся затраты на чеканку новых денег.



«Важно, чтобы мелочь не залеживались в копилках, а работала в экономике, ведь мелочь остается законным средством платежа и нужна во всех организациях, где принимаются наличные деньги, например, в транспорте, кассах оплаты ЖКУ», — отметил Д. Семавин.



Он также напомнил, что всероссийская акция «Монетная неделя» впервые прошла в 2023 году.