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25.10.2023

Жители Челябинской области сдали более 6 т мелочи почти на 7 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Южноуральцы в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 6 т 289 кг монет. Общая сумма мелочи составила 6,8 млн руб., сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

«Чаще всего жители сдавали в банки монеты номиналом 10 руб. Их принесли почти 540 тыс. штук на сумму 5,4 млн руб. Реже жители региона доставали из копилок пятикопеечные монеты, их сдали в кредитные организации чуть больше 30 тыс. штук на 1,5 тыс. руб. Среди мелочи также встретились шесть штук монет номиналом 25 руб.», — говорится в сообщении об итогах кампании.

К акции, которая проходила с 25 сентября по 8 октября, присоединились порядка 130 отделений банков и их филиалов Челябинской области. Основная задача мероприятия — возврат монет различного номинала в в денежный оборот.

Добавим, что этим летом свердловчане также приняли участие в подобной акции. В результате удалось собрать более 3 млн руб. мелочью весом 4 т. Граждане принесли для обмена порядка 500 тыс. монет номиналом 10 коп. и 10 руб. (2,4 млн руб.).
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