Жители Челябинской области сдали более 6 т мелочи почти на 7 млн рублей

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На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»

УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...

Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках ...

Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...

Жители Челябинской области за пять дней сдали в банки более 1,5 тонн монет

УрБК, Челябинск, 23.10.2019. Жители Челябинской области в рамках акции «Сбор монет от населения» вернули в денежный ...

Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от ...