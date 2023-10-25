В рамках акции «Монетная неделя» клиенты принесли в отделения УБРиР более 230 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Южноуральцы в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 6 т 289 кг монет. Общая сумма ...25.09.2023 На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»
УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...21.09.2023 Клиенты УБРиР получат возможность обменять монеты на купюры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал акцию Банка России «Монетная ...31.07.2023 Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках ...19.08.2013 ОАО «СКБ-банк»: тысячерублевая купюра остается самой популярной купюрой в России
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2013. Банк России опубликовал данные о структуре наличной денежной массы в обращении на 1 ...