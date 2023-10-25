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Вчера, 11:22

В рамках акции «Монетная неделя» клиенты принесли в отделения УБРиР более 230 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции ЦБ РФ «Монетная неделя» принесли в отделения более 230 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Напомним, что в сентябре-октябре в ряде офисов банка действовала возможность обмена монет на банкноты или на монеты большего номинала.

В ходе акции «Монетная неделя» клиенты УБРиР сдали в кассы банка более 76 тыс. монет. Наиболее часто граждане обменивали монеты номиналом 10 руб., далее по объему идут 10 коп. и 1 руб.

Отмечается, что статистика УБРиР совпадает с общими показателями акции. Так, по данным Уральского ГУ Банка России, по количеству больше всего сдали монет номиналом 10 руб. (226 тыс. штук). На втором месте — десятикопеечные монеты (195 тыс. штук), на третьем — номинал один рубль (173 тыс. штук).
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