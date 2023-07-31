Клиенты УБРиР получат возможность обменять монеты на купюры

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал акцию Банка России «Монетная неделя», сообщает пресс-служба финансовой организации.



С 25 сентября по 8 октября любой житель Екатеринбурга может обменять монеты Банка России на их бумажный эквивалент или на монеты большего номинала в двух офисах банка — на ул. Кузнецова, 2 и ул. Чайковского, 75. Жители Ревды могут обратиться в банк по ул. Максима Горького, 21, Кушвы — по ул. Строителей, 5. Средства принимаются без открытия счета и в любом количестве, комиссия не взимается. При себе нужно иметь паспорт, а перед сдачей в кассу монеты необходимо рассортировать по номиналу.



«Повышение оборачиваемости монеты является одним из важных направлений развития наличного денежного обращения. Часто люди выкладывают «мелочь» дома, она копится у них и не возвращается в магазины. Акция «Монетная неделя» помогает привлечь внимание к этой ситуации и вернуть металлические деньги в денежный оборот. УБРиР как крупнейший банк Урала и активный участник рынка регулярно поддерживает данную инициативу Центрального банка», — рассказала управляющий директор дивизиона «Екатеринбург» Лариса Попова.



Отмечается, что акция ЦБ РФ «Монетная неделя» является регулярной, и УБРиР поддерживал ее и в предыдущие годы.