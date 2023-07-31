Клиенты УБРиР получат возможность обменять монеты на купюры

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках ...05.06.2023 Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...22.10.2019 Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от ...05.09.2019 ЦБ организует в Екатеринбурге акцию по обмену мелких монет на банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. С 23 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоится акция по приему монет от ...30.04.2019 В двух городах Челябинской области появилась Монетная площадка Банка России
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Челябинске и Магнитогорске заработала Монетная площадка Банка России. Она ...