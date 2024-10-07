Жители Южного Урала смогут обменять монеты во время всероссийской акции «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области стартовала «Монетная неделя» — всероссийская акция, во время ...03.07.2024 Свердловчане в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки почти 4 тонны мелочи
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках всероссийской акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в ...20.05.2024 90 отделений свердловских банков примут участие в акции «Монетная неделя»
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. С 20 мая по 2 июня в России пройдет акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане ...01.11.2023 В рамках акции «Монетная неделя» клиенты принесли в отделения УБРиР более 230 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции ЦБ РФ ...25.09.2023 На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»
УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...