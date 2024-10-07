Жители Южного Урала смогут обменять монеты во время всероссийской акции «Монетная неделя»

УрБК, Челябинск, 09.10.2024. Жители Южного Урала смогут обменять монеты во время всероссийской акции «Монетная неделя». Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



Акция началась 7 октября. Во время нее южноуральцы смогут обменять накопленные монеты на банкноты либо положить их на счет в банке. Также в приеме мелочи будут участвовать магазины одной из крупных торговых сетей.



По словам управляющей Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елены Фединой, благодаря акции монеты возвращаются в оборот. Они являются востребованными при оплате проезда и расчетах в торговых центрах. При этом обмен монет позволяет снижать затраты на чеканку новых, добавила Е. Федина. Акция завершится 20 октября.



Ее проводят во второй раз за год. В мае-июне жители Челябинской области отнесли в банк для обмена свыше 1,2 млн монет на сумму 5,5 млн руб. Так прошла первая акция «Монетная неделя».