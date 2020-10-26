Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий может сдать в банк скопившуюся ненужную мелочь: зачислить ее на свой счет либо обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов, сообщается на официальном сайте учреждения.
«Люди часто не хотят «мелочиться» и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция, которую инициировало Уральское ГУ Банка России, призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», — сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.
Обычно за обмен на банкноты банки берут комиссию, но на время проведения акции она будет отменена. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно будет получить памятные монеты.
Напомним, что подобная акция проходила в Свердловской области в 2019 году. Тогда жители сдали в банковские учреждения более 630 тыс. монет на сумму 1,9 млн руб. Общий вес сданной мелочи превысил 2 т.
Акция будет проходить до конца июня 2023 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В этом году к ней присоединились 15 банков. Подробнее об условиях и сроках проведения акции можно узнать на сайтах кредитных организаций или в их отделениях.
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