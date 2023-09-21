На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»

УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». В эти дни жители региона смогут избавиться от накопившейся мелочи, сдав ее в коммерческие банки.



Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, монеты можно обменять на купюры или зачислить на счет. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты. Условия обмена монет стоит уточнить в банках, участвующих в акции.



Отмечается, что отнести мелочь можно в кредитные организации, расположенные на территории 31 города региона. Принимать монеты будут в 128 отделениях банков и их филиалах. Некоторые кредитные организации в этот период отменят комиссию за сдачу монет.

