На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал акцию Банка России «Монетная ...05.06.2023 Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...23.10.2019 Жители Челябинской области за пять дней сдали в банки более 1,5 тонн монет
УрБК, Челябинск, 23.10.2019. Жители Челябинской области в рамках акции «Сбор монет от населения» вернули в денежный ...22.10.2019 Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от ...05.09.2019 ЦБ организует в Екатеринбурге акцию по обмену мелких монет на банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. С 23 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоится акция по приему монет от ...