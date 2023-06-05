Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью

Изображение предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках акции по приему собрало более 1 млн монет на сумму 3,3 млн руб. у жителей Свердловской области. Общий вес сданной мелочи превысил 4 т., сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили специалисты Центробанка, граждане принесли для обмена порядка 500 тыс. монет номиналом 10 коп. и 10 руб. (2,4 млн руб.). Также были сданы однокопеечные монеты — почти 120 тыс. штук (1,2 тыс. руб.), пятикопеечные монеты — около 55 тыс. штук (2,8 тыс. руб.).По словам заместителя начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Дениса Семавина, в среднем каждый житель Среднего Урала, принявший участие в акции, обменял сданные монеты более чем на 3 тыс. руб.«Для отдельного человека сумма не очень большая, но в итоге польза значительная. В чем она? Во-первых, монеты, которые раньше хранились мертвым грузом у людей в копилках, кошельках и карманах, снова начинают работать в экономике. Во-вторых, в мелочи нуждается множество организаций — магазины и кассы, где принимаются платежи любого рода, им важно, чтобы вовремя восполнялись недостающие номиналы, даже самые мелкие. Возвращение монет в оборот позволяет это сделать», — пояснил Денис Семавин.Всего в акции приняли участие 14 банков Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Любой желающий мог сдать в финансовые организации ненужную мелочь и зачислить ее на свой счет либо бесплатно обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.