Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...26.10.2020 В банках Свердловской области стартовала акция «День приема монеты от населения»
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Уральское ГУ Банка России совместно с кредитно-финансовыми организациями Свердловской ...22.10.2019 Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от ...05.09.2019 ЦБ организует в Екатеринбурге акцию по обмену мелких монет на банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. С 23 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоится акция по приему монет от ...02.09.2009 Банк России: Производство монет номиналом 1 и 5 копеек будет осуществляться в объемах, необходимых для замены поступающих из обращения дефектных монет соответствующих номиналов
УрБК, Москва, 02.09.2009. Главное управление Банка России по Свердловской области довело до сведения региональных ...