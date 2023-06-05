УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:43

Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Уральское ГУ Банка России совместно с региональными кредитными организациями в рамках акции по приему собрало более 1 млн монет на сумму 3,3 млн руб. у жителей Свердловской области. Общий вес сданной мелочи превысил 4 т., сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Свердловской области сдали в банк более 3 млн рублей мелочью
Изображение предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России

Как отметили специалисты Центробанка, граждане принесли для обмена порядка 500 тыс. монет номиналом 10 коп. и 10 руб. (2,4 млн руб.). Также были сданы однокопеечные монеты — почти 120 тыс. штук (1,2 тыс. руб.), пятикопеечные монеты — около 55 тыс. штук (2,8 тыс. руб.).

По словам заместителя начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Дениса Семавина, в среднем каждый житель Среднего Урала, принявший участие в акции, обменял сданные монеты более чем на 3 тыс. руб.

«Для отдельного человека сумма не очень большая, но в итоге польза значительная. В чем она? Во-первых, монеты, которые раньше хранились мертвым грузом у людей в копилках, кошельках и карманах, снова начинают работать в экономике. Во-вторых, в мелочи нуждается множество организаций — магазины и кассы, где принимаются платежи любого рода, им важно, чтобы вовремя восполнялись недостающие номиналы, даже самые мелкие. Возвращение монет в оборот позволяет это сделать», — пояснил Денис Семавин.

Всего в акции приняли участие 14 банков Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Любой желающий мог сдать в финансовые организации ненужную мелочь и зачислить ее на свой счет либо бесплатно обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2023 Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...

26.10.2020 В банках Свердловской области стартовала акция «День приема монеты от населения»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Уральское ГУ Банка России совместно с кредитно-финансовыми организациями Свердловской ...

22.10.2019 Жители Екатеринбурга за пять дней сдали в банки более 2 тонн монет

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября 2019 года прошла акция по приему монет от ...

05.09.2019 ЦБ организует в Екатеринбурге акцию по обмену мелких монет на банкноты

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. С 23 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоится акция по приему монет от ...

02.09.2009 Банк России: Производство монет номиналом 1 и 5 копеек будет осуществляться в объемах, необходимых для замены поступающих из обращения дефектных монет соответствующих номиналов

УрБК, Москва, 02.09.2009. Главное управление Банка России по Свердловской области довело до сведения региональных ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18