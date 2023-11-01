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Вчера, 14:24

90 отделений свердловских банков примут участие в акции «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. С 20 мая по 2 июня в России пройдет акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане смогут обменять накопившиеся монеты в банках на купюры. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«В Свердловской области мелочь можно сдать в более чем 90 отделениях 17 коммерческих банков. Акция проходит в 45 населенных пунктах региона», — говорится в сообщении.

Можно сдавать потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные монеты, главное — они должны быть выпущены после 1997 года (то есть должны находиться в обращении).

В 2023 году в ходе акции свердловчане сдали в банки почти 1 млн монет. Их общий вес составил 3,7 т. По количеству больше всего было принесено монет номиналом 10 рублей.
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