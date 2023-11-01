90 отделений свердловских банков примут участие в акции «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции ЦБ РФ ...25.10.2023 Жители Челябинской области сдали более 6 т мелочи почти на 7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Южноуральцы в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 6 т 289 кг монет. Общая сумма ...25.09.2023 На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»
УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...21.09.2023 Клиенты УБРиР получат возможность обменять монеты на купюры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поддержал акцию Банка России «Монетная ...05.06.2023 Уральское отделение Банка России запустило акцию по обмену монет на бумажные банкноты
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения. Каждый желающий ...