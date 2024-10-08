В Свердловской области с 7 по 19 апреля пройдет акция «Монетная неделя»

Материалы по теме

Жители Южного Урала смогут обменять монеты во время всероссийской акции «Монетная неделя»

УрБК, Челябинск, 09.10.2024. Жители Южного Урала смогут обменять монеты во время всероссийской акции «Монетная неделя». ...

В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» открылось более 600 точек приема мелочи

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области стартовала «Монетная неделя» — всероссийская акция, во время ...

Свердловчане в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки почти 4 тонны мелочи

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках всероссийской акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в ...

90 отделений свердловских банков примут участие в акции «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. С 20 мая по 2 июня в России пройдет акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане ...

На Южном Урале при поддержке Банка России пройдет акция «Монетная неделя»

УрБК, Челябинск, 25.09.2023. В Челябинской области при поддержке ЦБ РФ с 25 сентября по 8 октября пройдет всероссийская ...