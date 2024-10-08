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Вчера, 14:18

В Свердловской области с 7 по 19 апреля пройдет акция «Монетная неделя»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Центробанк объявил о старте всероссийской акции «Монетная неделя». Обменять мелочь на бумажные купюры можно будет в банках и сетевых магазинах с 7 по 19 апреля.

Регулятор сообщает, что в 2025 году количество участников акции увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь без комиссии.

В частности, в Свердловской области монеты можно сдать в 2 тыс. точек приема, 600 из которых работает в Екатеринбурге.

Уточняется, что к обмену принимаются монеты номиналом от одной копейки до 25 руб., находящиеся в обращении.

Напомним, что в 2024 году акция проводилась дважды. По ее итогам в оборот было возвращено 75 млн монет на общую сумму 320 млн руб. Вес собранной мелочи составил 336 т, что эквивалентно весу более пяти железнодорожных вагонов.
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