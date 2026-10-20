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Две трети россиян готовы обратиться в ломбард вместо банка или МФО

УрБК, Москва, 21.10.2026. Почти 70% россиян готовы обратиться в ломбард вместо банка или микрофинансовой организации (МФО). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса «Выберу.ру». 

Обратиться в ломбард в некоторых случаях готовы 68% участников опроса. Каждый третий участник ответил, что стал относиться к ломбардам лучше и теперь воспринимает их как обычный финансовый институт.

Исследование проводилось в октябре 2026 г. в формате массового количественного опроса. В нем поучаствовало 3014 человек в возрасте от 18 до 56 лет со всей России, в основном экономически активные жители крупных городов.

Банк России планирует увеличить лимит выдачи займов наличными из кассы микрофинансовыми организациями (МФО) в два раза, до 100 тыс. руб., а ломбардами — в четыре раза, до 200 тыс. руб. по одному договору займа. Это следует из опубликованного 26 августа проекта указания регулятора. 

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