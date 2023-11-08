Карта УБРиР возглавила рейтинг «Лучшие кредитные карты» по версии «Выберу.ру»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. Карта Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стала лидером рейтинга «Лучшие кредитные карты для снятия наличных» в феврале текущего года по версии аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».



Эксперты маркетплейса сравнили продукты первой сотни российских банков по размеру кредитных портфелей и отобрали самые выгодные и удобные для заемщиков кредитные карты, позволяющие снимать наличные без комиссии.



Уральский банк получил первое место за продукт «1094 без %». Среди преимуществ, обеспечивших ему лидерство в рейтинге, аналитики «Выберу.ру» отметили возможность снятия с данной кредитной карты без комиссии ежемесячно до 60 тыс. руб. Эти средства можно проводить на другие счета и использовать по своему усмотрению. Данные операции включаются кредитной организацией в льготный период и не поднимают ставку кредитования. Минимальный платеж в льготный период составляет 3% от суммы долга. Льготный период составляет более двух лет, что эксперты также отметили, как преимущество продукта. Третьим плюсом, выделившим банк среди других участников рейтинга, стало бесплатное обслуживание, когда не использован кредитный лимит.



«Люди продолжают искать новые «кредитки», несмотря на высокие ставки кредитования. Особенно с гибкими условиями для снятия наличных. Именно такое решение предложил УБРиР по флагманской карте «1094 дня без%». У продукта не только максимальный льготный период, но и удобная клиентам опция — снятие наличных входит в льготный период. Эта опция привлекает заемщиков и выделяет продукт из 151 предложения других банков. В результате карта востребована у пользователей. В феврале она входит в топ-10 по количеству онлайн-запросов в разделе карты на «Выберу.ру». Мы видим, что с начала года кредитными картами УБРиР, включая флагманский продукт, интересовались почти 2 тыс. посетителей. А наибольшую активность в подборе кредитной карты-лидера рейтинга мы фиксируем у заемщиков из двух столиц, Подмосковья, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Иркутска, Нижнего Тагила, Перми и Новосибирска», — сообщил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.



Отметим, что, по данным ЦБ, на конец 2024 года на руках у россиян находилось более 66,8 млн кредитных карт, из них 56,7 млн — активных. Количество онлайн запросов на кредитки со снятием наличных по итогам января текущего года выросло на 7,5% по сравнению с январем прошлого года.