Как с кредитной карты перевести деньги без комиссии

Чтобы кредитная карта стала по-настоящему полезным финансовым инструментом, нужно знать нюансы её использования. Например, если вы планируете выводить деньги на сторонние счета, сначала нужно разобраться, какие условия действуют на переводы. В этой статье — пошаговый алгоритм, как с кредитной карты перевести без комиссии заёмные средства.

Шаг № 1: правильно выберите кредитку

Каждый банк устанавливает свои условия. Например, в Альфа-Банке можно заказать кредитную карту со следующими параметрами:

— снятие до 50 000 руб. ежемесячно без комиссии;

— большой грейс-период — один год без процентов на оплату покупок в первый месяц;

— грейс-период в 100 дней на покупки со второго месяца, а также переводы в счёт погашения кредитов в сторонних банках.

Требования для получения кредитки невысоки: возраст от 18 лет, доход от 5000 руб., российское гражданство. Альфа-Банк предлагает кредитные карты для пенсионеров, студентов и других категорий заёмщиков. Подтверждения дохода не требуется, для оформления достаточно паспорта.

Шаг № 2: распланируйте траты

Кредитки больше подходят для безналичных расчётов. Расплачиваясь карточкой в магазинах и онлайн, вы получаете различные бонусы: кэшбэк, мили, баллы, возможность не платить проценты. Например, по кредитке для студентов можно вернуть до 33% за поездки на такси, покупки на маркетплейсах и в онлайн-кинотеатрах.

Если переводить средства с кредитки на другие счета и снимать наличные, то вы лишитесь большинства привилегий. Поэтому целесообразнее использовать карточку везде, где доступны безналичные расчёты, а выводить деньги только при крайней необходимости.

Составьте список трат, для которых подойдёт кредитка. Например:

— крупные приобретения, которые вы давно планировали;

— повседневные покупки в супермаркетах, продуктовых магазинах;

— оплата коммунальных услуг, связи, интернета;

— регулярные платежи — за учёбу, абонементы в фитнес-клуб, детские секции;

— выплата кредитов в других банках.

Затем составьте второй список — операций, которые нельзя провести с кредитки. Например:

— покупки за наличные;

— раздача долгов частным лицам;

— оплата товаров и услуг там, где не принимают банковские карточки;

— перевод средств родственникам и друзьям.

Посчитайте, сколько наличных вам потребуется и сколько средств придётся выводить с кредитки.

Шаг № 3: снимите наличные

Изучите договор, чтобы понять, можно ли с вашей карточки снимать наличные, и если да, то в каких банкоматах и на каких условиях. Например, в Альфа-Банке лимит на снятие без комиссии — 50 000 руб., а при обналичивании сверх лимита нужно доплатить 3,9% и 390 руб. за транзакцию.

Учитывайте, что на операции снятия не действует грейс-период. Это значит, что на всю сумму кэша начисляются проценты в соответствии с вашей ставкой.

Шаг № 4: пополните нужный счёт

Пополнять свой или чужой банковский счёт можно двумя способами:

— снимать наличные и класть их на нужный счёт в банковском отделении или банкомате,

— переводить всю сумму напрямую с кредитки.

Первый вариант описан выше: если уложитесь в лимиты на снятие, вы сэкономите на комиссии.

Второй вариант более затратный, так как придётся заплатить процент от суммы перевода. Точные условия определяет банк. Например, в Альфа-Банке можно выводить средства на любые кредитки или дебетовые карточки, при этом взимается 5,9%.

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