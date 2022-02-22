Зарплатная карта: преимущества и важные особенности

Удобный способ получать зарплату – на карту банка, с которым работодатель заключил договор. Расскажем, что дает зарплатная карта сотрудникам и о чем нужно помнить при выборе банка для ее оформления.https://ru.freepik.com/free-photo/businesswoman-holding-credit-card-while-using-laptop_11283281.htm#fromView=search&page=2&position=22&uuid=0de1ec82-68e8-4a2b-b784-98696313c4ccЧто нужно знать о зарплатной карте
По сути, такая карта — это обычная дебетовая с аналогичным функционалом. Ее можно использовать для:
— оплаты покупок и услуг;
— платежей в интернет-магазинах и на маркетплейсах;
— переводов физическим лицам;
— снятия наличных.
Оформить карту может не только работодатель, но и сам сотрудник, но ему придется самостоятельно заполнять заявку и нести все расходы на оформление и обслуживание, если они предусмотрены банком.
Зарплатные клиенты ценны для банков, поэтому им обычно предлагаются привилегии – повышенный кэшбэк, начисление процентов на остаток и другие.Преимущества зарплатной карты для сотрудников
Помимо привилегий и бонусов, связанных с использованием карты, ее держатели получают и другие возможности. Например, обычно банки предлагают им кредиты со сниженными ставками. Это объясняется тем, что банк видит ежемесячные поступления на счет клиента и может оценить его платежеспособность. Кроме того, не придется собирать справки о доходах, поскольку банку известно финансовое положение заемщика.
Другие преимущества:
— Кредитные карты могут быть выданы на особых условиях – например, с увеличенным лимитом. Также возможно повышение ставок по вкладам.
— Держатель карты может пользоваться всеми ее преимуществами – участвовать в бонусных программах, получать кэшбэк и скидки от партнеров.
— Процесс получения зарплаты упрощается. Сотруднику не надо посещать бухгалтерию, чтобы забрать наличные. Деньги на карте сразу можно тратить, при этом обеспечено их безопасное хранение.
— Управлять счетом очень просто через приложение или интернет-банк.https://ru.freepik.com/free-photo/pay-goods-by-credit-card-through-smartphone-coffee-shop_5598703.htm#from_view=detail_alsolikeКак выбрать зарплатную карту
Обычно компании, которые открывают зарплатные проекты, оформляют карты для сотрудников централизованно. Но работники не обязаны соглашаться на условия, предложенные работодателем, и могут самостоятельно выбрать банк, на карту которого они хотели бы получать зарплату. Такое право есть у каждого сотрудника, достаточно лишь оформить карту и написать заявление в бухгалтерию своего предприятия.
На что нужно ориентироваться при выборе:
— Условия обслуживания. Оно может быть бесплатным всегда или только при соблюдении определенных условий – например, при ежемесячных тратах не ниже лимита.
— Условия снятия наличных в банкоматах как банка, обслуживающего карту, так и партнеров.
— Программа лояльности — размер кэшбэка и категории, в которых он начисляется, бонусы и скидки от партнеров.
— Дополнительные возможности — например, начисление процентов на остаток.Зарплатные карты
с выгодными условиями предлагает ОТП Банк. Некоторые из них:
— ОТП Карта с бесплатным обслуживанием и накопительным счетом. Проценты начисляются на него даже при отсутствии расходов, а при тратах выше 40 000 рублей в месяц действует повышенная ставка. Есть кэшбэк в нескольких категориях, в том числе на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также расходах на АЗС.
— Премиальные карты с широкими возможностями. Это, например, высокий кэшбэк, увеличенная процентная ставка по накопительному счету, широкие возможности во время путешествий.
Карты ОТП Банка можно оформить, оставив заявку на сайте. Доступна доставка: в удобное время клиент привезет ее в назначенное место.Реклама: рекламодатель АО «ОТП Банк», 7708001614, Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27 ноября 2014 года, Договор № 21-0024-11-1 от 21.11.2024, ERID: 2VfnxwyGwaQ