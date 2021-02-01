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Возможно ли получить карту поляка без корней: на migrating.pro рассказали правду

Карта поляка дает многочисленные преимущества своим обладателям. Это касается не только свободы путешествий по странам ЕС и некоторым другим без оформления визы, но и открывает другие перспективы, о которым мы поговорим немного ниже. Многие иностранные граждане интересуются оформлением карты поляка. Давайте более подробно о ней поговорим.

Возможно ли получить карту поляка без корней: на migrating.pro рассказали правду

Особенности карты поляка

В первую очередь скажем о том, что она представляет собой документ, подтверждающий принадлежность в польскому народу своего обладателя. Карта поляка – возможность для иностранного гражданина оформления польского гражданства с использованием упрощенной схемы. Процедура занимает минимальное количество времени по сравнению с другими программами. Срок действия документа составляет 10 лет. У его владельца есть право продления карты.

Преимущества оформления

Иностранные граждане, которым удалось получить карту поляка, получают множество преимуществ:

— ведение профессиональной деятельности без необходимости получения специальных разрешений;
— открытие собственного бизнеса (это можно сделать на тех же правах, которыми обладают граждане Польши);
— качественное медицинское обслуживание.

Среди положительных моментов стоит отметить и то, что вы можете отдать своих детей с детский садик или школу. Обучение предлагается на бесплатной основе, но нужно быть готовым к тому, что общение происходит на польском языке. То же самое можно сказать и о высших учебных заведениях. Иностранные студенты с картой поляка могут рассчитывать на получение стипендии.

Обладатели карты поляка при желании могут посещать разные музеи на территории Польши на бесплатной основе. При сложных ситуациях в жизни можно будет получить финансовую помощь от государства. Есть даже специальные пособия, предназначенные для адаптации на новом месте.

Особенности оформления карты поляка

Вы должны ознакомиться с требованиями, которым должен отвечать претендент. Обязательное условие – наличие польских корней. Потребуется доказать свою принадлежность польскому народу. Если с этим все в порядке, можете смело действовать. Уточните список необходимых документов, ознакомьтесь с особенностями процедуры. Будьте готовы к тому, что потребуется сдать экзамен на знание польского языка. Если вы не знаете, с чего начинать оформление карты поляка, обратитесь за помощью к специалистам миграционной компании. Они предоставят вам подробные консультации.

Читать подробнее: https://migrating.pro/karta-polyaka/

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