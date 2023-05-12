Инвестиционная виза в США: полный гид для инвесторов и советы по выбору между EB-5 и E-2

Инвестиционная виза в США - это специальный тип визы, который позволяет иностранным инвесторам получить статус постоянного жителя (грин-карту) в обмен на вложение определенной суммы денег в американскую экономику и создание рабочих мест для американцев. Существует два основных вида инвестиционных виз: EB-5 и E-2.



EB-5: инвестиции от 500 000 долларов



Виза EB-5 предназначена для инвесторов из любой страны, которые готовы инвестировать не менее 500 000 долларов в новый или существующий бизнес-проект в США, который создаст как минимум 10 рабочих мест для американцев в течение двух лет. Подробнее о том, как оформляется инвест виза в США можно почитать на сайте https://advokat-usa.ru/invest-vizy-v-ssha/ - здесь учтены все нюансы.



Преимущества:



— позволяет получить грин-карту для себя и своей семьи (супруг/супруга и дети до 21 года) без необходимости иметь родственников или работодателя в США;

— не требует специальных квалификаций или опыта работы от инвестора;

— не ограничивает выбор места жительства или бизнеса в США;

— не зависит от политической ситуации или квот по странам.



Недостатки:



— требует значительной суммы инвестиций, которая должна быть легально заработана и доказана;

— требует длительного процесса оформления, который может занять от 1,5 до 2 лет;

— требует строгого соблюдения всех условий по созданию рабочих мест и поддержанию бизнеса;

— подвержена риску изменения законодательства или административных правил.



E-2: инвестиции от 100 000 долларов



Виза E-2 предназначена для инвесторов из стран, которые подписали с США договор о торговле и навигации (ТН), который предусматривает возможность ее получения. Список таких стран можно найти на сайте Госдепартамента США. Минимальный размер инвестиций для этой визы не определен, но обычно составляет от 100 000 до 200 000 долларов. Инвестиции должны быть сделаны в действующий бизнес или новый проект, который будет приносить доход и обеспечивать работу инвестору и его сотрудникам.



Преимущества:



— позволяет получить временный статус резидента в США на срок до пяти лет с возможностью продления;

— не требует создания определенного количества рабочих мест для американцев;

— не требует большой суммы инвестиций по сравнению с визой EB-5;

— не подвержена квотам по странам или политическим факторам.



Недостатки:



— требует наличия гражданства одной из стран, подписавших договор ТН с США;

— не позволяет получить грин-карту или гражданство США;

— требует активного участия инвестора в управлении бизнесом;

— зависит от успешности бизнеса и его способности обеспечивать достаточный доход для проживания в США.



Заключение



Инвестиционная виза в США - это один из способов иммиграции для тех, кто хочет развивать свой бизнес и жить в этой стране. В зависимости от целей, возможностей и предпочтений инвестора можно выбрать между двумя типами EB-5 или E-2. Обе визы имеют свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при принятии решения. Для получения более подробной информации и помощи в оформлении рекомендуем обратиться к квалифицированному адвокату по иммиграционным делам.