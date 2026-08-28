ЦБ увеличит лимиты выдачи займов наличными для МФО и ломбардов

УрБК, Москва, 28.08.2026. Банк России планирует увеличить лимит выдачи займов наличными из кассы микрофинансовыми организациями (МФО) в два раза, до 100 тыс. руб., а ломбардами — в четыре раза, до 200 тыс. руб. по одному договору займа. Это следует из опубликованного проекта указания регулятора.

Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы наличными до 50 тыс. руб. по одному договору займа.

Одновременно ежедневный лимит операций с наличными деньгами из кассы для МФО и ломбардов, включая их обособленные подразделения, предлагается увеличить с 1 млн до 2 млн руб.

Проект указания предусматривает установление нового лимита выдачи наличных для МФО в размере 100 тыс. руб., для ломбардов — 200 тыс. руб. по одному договору займа.

Таким образом, максимальная сумма наличных займов, которые МФО и ломбарды смогут выдать в течение одного дня из кассы, составит 2 млн руб.