ГлавнаяНовости
Сегодня17:45

ЦБ увеличит лимиты выдачи займов наличными для МФО и ломбардов

УрБК, Москва, 28.08.2026. Банк России планирует увеличить лимит выдачи займов наличными из кассы микрофинансовыми организациями (МФО) в два раза, до 100 тыс. руб., а ломбардами — в четыре раза, до 200 тыс. руб. по одному договору займа. Это следует из опубликованного проекта указания регулятора.

Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы наличными до 50 тыс. руб. по одному договору займа.

Одновременно ежедневный лимит операций с наличными деньгами из кассы для МФО и ломбардов, включая их обособленные подразделения, предлагается увеличить с 1 млн до 2 млн руб.

Проект указания предусматривает установление нового лимита выдачи наличных для МФО в размере 100 тыс. руб., для ломбардов — 200 тыс. руб. по одному договору займа.

Таким образом, максимальная сумма наличных займов, которые МФО и ломбарды смогут выдать в течение одного дня из кассы, составит 2 млн руб.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
17 июня 202516:54

Сергей Коровин: Макропруденциальные меры — диета для кредитования

На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. Банк России принял ряд решений по макропруденциальным мерам на третий квартал 2025 года. О том, зачем это было сделано и какую роль играют такие меры в обеспечении стабильности в финансовом секторе, рассказывает Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России. — В чем суть новых изменений в макропруденциальной политике регулятора? — Сама макропруденциальная политика не изменилась. Изменились некоторые ее параметры. Так, например, с 1 июля будут снижены макропруденциальные надбавки по
16 февраля 202616:54

Выдачи кредитных карт в Свердловской области упали на четверть

УрБК. Екатеринбург, 16.02.2026. В Свердловской в январе 2026 года банки оформили 31,47 тыс. кредитных карт с общим лимитом 3,11 млрд руб. По сравнению с декабрем 2025 года количество выдач сократилось на 24%, а объем лимитов — на 29%. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний лимит по кредитке в регионе составил 99 тыс. руб., снизившись за месяц на 8%. По объему выданных лимитов Свердловская область заняла 5 место в России. В бюро отмечают, что в целом по стране показатели стали самыми низкими за последние четыре года как по количеству новых договоров, так и по объему