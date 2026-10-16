В Екатеринбурге будут судить женщину по делу о незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Прокуратура Свердловской области направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении директора ООО «Бизнес Торг», обвиняемой в незаконных валютных операциях на сумму свыше 164,4 млн руб. и легализации более 6,2 млн руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024 года женщина переводила деньги на банковские счета нерезидентов, предоставляя агентам валютного контроля документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 164,4 млн руб.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемая провела финансовые операции на сумму свыше 6,2 млн руб. с денежными средствами, полученными в результате незаконных валютных операций.

Женщине вменяют совершение валютных операций с предоставлением подложных документов в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), а также легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.