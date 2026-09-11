В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель компании за незаконный вывод 52,1 млн рублей за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму свыше 52,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2022 года фигурант, являвшийся фактическим руководителем коммерческой организации, организовал перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Для проведения операций злоумышленник совместно с соучастником предоставлял агенту валютного контроля подложные документы, скрывавшие истинные цели и основания финансовых транзакций. Соучастник обвиняемого находится в розыске, и материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Общий объем незаконно выведенных средств превысил 52,1 млн руб. Действия бизнесмена квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». В качестве обеспечительной меры суд ранее наложил арест на принадлежащие обвиняемому земельные участки.