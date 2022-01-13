В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства обнаружила незаконные валютные операции на сумму, превышающую 17 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что с января по июнь 2021 года от юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, неоднократно переводились средства на счета иностранных граждан в зарубежной валюте. Кроме того, в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены подложные документы о назначении переводов.



По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».