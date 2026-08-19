ГлавнаяНовости
Сегодня09:22

Компания из Екатеринбурга оштрафована на 18,6 млн рублей за валютные махинации

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Верх‑Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 18,6 млн руб. компании, специализирующейся на оптовой торговле, за нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, в доход государства конфисковано 6,2 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, незаконные операции проводились в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. В ходе прокурорской проверки установлено, что организация перечислила свыше 60 млн руб. на банковские счета в одну из стран Ближнего Востока. Переводы осуществлялись под видом договора процентного займа, а также в рамках договора купли‑продажи объекта недвижимости.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27.3 КоАП РФ «Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученными преступным путем». В отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела по двум статьям: ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере» и ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном размере».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 января 202506:20

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает пресс-служба музея. Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль нуждаются в особых условиях экспонирования, поскольку даже специально выставленный приглушенный свет в залах музея может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление ее состава и ротация
01 сентября 202506:20

ЕВРАЗ ЗСМК сэкономил 140 млн рублей благодаря новому ИТ-решению в доменном производстве

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК внедрено инновационное ИТ-решение, которое оптимизировало процесс вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном производстве. За счет этого комбинат уже сэкономил 140 млн руб. за год. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга. Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа Технология вдувания ПУТ применяется на ЕВРАЗ ЗСМК уже более десяти лет, однако до недавнего времени специалисты сталкивались с проблемой неточного позиционирования копий — специальных металлических