Компания из Екатеринбурга оштрафована на 18,6 млн рублей за валютные махинации

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Верх‑Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 18,6 млн руб. компании, специализирующейся на оптовой торговле, за нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, в доход государства конфисковано 6,2 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, незаконные операции проводились в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. В ходе прокурорской проверки установлено, что организация перечислила свыше 60 млн руб. на банковские счета в одну из стран Ближнего Востока. Переводы осуществлялись под видом договора процентного займа, а также в рамках договора купли‑продажи объекта недвижимости.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27.3 КоАП РФ «Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученными преступным путем». В отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела по двум статьям: ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере» и ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном размере».