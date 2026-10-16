Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре ускорилась до 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре 2026 года составила 6,8%, превысив общероссийский показатель в 6,4%. За месяц цены в регионе выросли на 0,6%, сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

На фоне поступления нового урожая подешевели картофель, капуста, морковь, свекла, лук, яблоки и виноград. При этом выросли цены на яйца и рыбу.

«Мы видим, что на Среднем Урале впервые за полгода подорожали яйца. Основная причина в том, что с сентября учебные заведения увеличили их закупки для своих столовых и буфетов, а повышенный спрос позволил производителям переложить в цены свои издержки. Расходы птицефабрик летом выросли из-за подорожания топлива и удлинения транспортных путей в объезд затопленных дождями дорог. Также из-за удорожания транспортировки и по причине сокращения вылова выросли цены на рыбу, особенно лососевых пород, и икру», — отметила экономист Уральского главного управления Банка России Елизавета Кениг.

Логистические издержки и ослабление рубля способствовали росту цен на промышленные товары. В начале сентября перебои с поставками топлива привели к подорожанию бензина на автозаправках, однако к концу месяца ситуацию удалось стабилизировать. Также выросли цены на смартфоны и компьютеры на фоне дефицита чипов памяти на мировом рынке. Бытовая техника подорожала, но из-за частых распродаж в предыдущие месяцы ее годовой прирост цен оставался небольшим.

С окончанием пляжного сезона снизилась стоимость путевок на Черноморское побережье. После Международного фестиваля молодежи подешевело проживание в четырех- и пятизвездочных отелях Екатеринбурга. В то же время вузы и колледжи повысили стоимость обучения, что привело к сезонному удорожанию образовательных услуг.

В целом по России годовая инфляция в сентябре составила 6,4%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание спроса и возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.