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Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 6,6% с 6,2% в июле, превысив общероссийский показатель в 6,3%, сообщили в Банке России. При этом за месяц цены в регионе снизились на 0,2%.

В августе на динамику цен повлияли сезонные факторы. В частности, подешевели некоторые продукты и услуги. Так, цены на овощи снизились на фоне поступления в магазины свежего урожая отечественной продукции. Подешевели капуста, морковь, свекла и лук. Картофель стал дешевле, однако снижение цен было менее выраженным, чем обычно: дождливая погода замедлила уборку урожая.

Цены на яйца снижаются пятый месяц подряд, на молочную продукцию — большую часть года. На это повлияли рост производства и накопление запасов. Рыба подорожала из-за снижения вылова и роста логистических издержек. Сахар вырос в цене из-за недостаточного производства и высокого спроса, следует из обзора регулятора.

В сфере услуг цены снизились после летнего сезона, но проживание в гостиницах Екатеринбурга подорожало из-за фестиваля молодежи. Медицинские и бытовые услуги продолжают расти в цене. Непродовольственные товары подорожали из-за логистических издержек и дефицита чипов. Канцелярские товары, учебники и спортивная форма также стали дороже. 

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