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Вчера09:53

Туроператоры пожаловались на низкую доходность программ для путешественников

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Недостаточный спрос стал главным ограничением для развития у 43% туроператоров, участвовавших в опросе Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом сообщил президент союза Илья Уманский на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

По его словам, региональные туроператоры также сталкиваются с проблемами транспортной доступности, высокой стоимостью услуг поставщиков, сезонностью и низкой доходностью туристических программ.

И. Уманский отметил, что средняя маржинальность туроператора составляет около 20%, при этом от 10% до 15% приходится на расходы по продвижению и дистрибуции туристического продукта. «Весь остаток на команду, на офис, на налоги, на прибыль, на все, что угодно, где-то формируется в диапазоне от 5% до 10% от стоимости туристического продукта», — сказал он.

По оценке главы РСТ, возможности дальнейшего повышения маржинальности ограничены из-за конкуренции и прозрачного ценообразования поставщиков услуг. Поэтому основным путем развития бизнеса он назвал масштабирование, повышение производительности и внедрение технологий.

И. Уманский предложил развивать региональные меры поддержки туроператоров, в том числе для создания новых объектов показа, частных музеев и приобретения транспорта, который позволит расширять ассортимент туристических продуктов. По его словам, регионам также необходимо начать учитывать организованные туристические потоки, проходящие через туроператоров, чтобы оценивать вклад компаний в развитие отрасли.

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