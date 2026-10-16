РСТ предложил подключить агрегаторы к продаже туров региональных операторов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает подключить федеральные туристические агрегаторы к продаже комплексных турпродуктов, которые создают региональные туроператоры. Это позволит небольшим компаниям сосредоточиться на разработке маршрутов и обслуживании туристов, сообщил президент РСТ Илья Уманский на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

По его словам, региональные туроператоры часто не могут самостоятельно эффективно заниматься одновременно созданием туристического продукта и его продвижением. Медианный размер команды таких компаний составляет семь человек.

«Поэтому я считаю, что нам нужно перейти к следующей модели: вовлечь в дистрибуцию туристических продуктов, перейти к тому, чтобы турагрегаторы, которые [есть] в регионе, федеральные платформы и федеральные площадки, которые у нас есть, которые сейчас эффективно продают гостиницы и авиабилеты, чтобы они стали дистрибьюторами туристического продукта, который создается на местах туроператорами», — сказал он.

И. Уманский отметил, что РСТ уже обсуждает эту инициативу с крупнейшими платформами. В частности, союз договорился с «Яндексом» о поддержке размещения предложений туроператоров на его площадках.

По словам главы РСТ, развитию такого сотрудничества мешают в том числе отсутствие технологических механизмов интеграции и опасения агрегаторов по поводу ответственности за качество туристических услуг.

И. Уманский считает, что перераспределение функций позволит операторам уделять больше внимания разработке новых маршрутов и впечатлений для путешественников, а агрегаторам — обеспечивать доступ к предложениям широкой аудитории.