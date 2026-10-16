Операторы внутреннего туризма зафиксировали ощутимое падение турпотока

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Туроператоры, участвовавшие в опросе Российского союза туриндустрии (РСТ), сообщили о снижении числа туристов в среднем примерно на 12% в 2026 году. Эти данные не отражают весь рынок, уточнил президент РСТ Илья Уманский на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

Для подготовки оценки РСТ опросил около 50 регионов и порядка 100 туроператоров. По словам И. Уманского, региональные компании сталкиваются с недостаточным спросом, проблемами транспортной доступности, высокой стоимостью услуг поставщиков и сезонностью.

Медианный размер команды туроператора внутреннего туризма, согласно результатам опроса, составляет семь человек. Такие компании зачастую совмещают создание туристического продукта, его продвижение, продажи и работу с клиентами.

И. Уманский отметил, что небольшим операторам сложно одновременно разрабатывать новые предложения и самостоятельно привлекать к ним достаточное количество покупателей. Одним из решений РСТ считает развитие сотрудничества с федеральными агрегаторами, которые могли бы продавать туры, созданные региональными компаниями.