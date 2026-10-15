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РСТ попросил освободить операторов внутреннего и въездного туризма от электронной путевки

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Российский союз туриндустрии (РСТ) просит освободить туроператоров внутреннего и въездного туризма от обязанности оформлять электронные путевки. Об этом заявил президент союза Илья Уманский на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

«Третья история — это, конечно, ну, наша огромная просьба, пожелание — это освобождение все-таки туроператоров по внутреннему и въездному туризму от электронной путевки, потому что это, конечно, та еще головная боль. Мы очень просим власти здесь поддержать», — сказал он.

Еще одним необходимым изменением И. Уманский назвал разграничение ответственности между исполнителем туристических услуг и продавцом. По его словам, это важно для развития сотрудничества туроператоров с агрегаторами и онлайн-платформами.

И. Уманский также поблагодарил представителей отрасли за введение льготы по НДС для туроператоров. По его оценке, эта мера стала необходимым условием для дальнейшего развития и масштабирования бизнеса.

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