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«Паспорт туриста» в Екатеринбурге начнут выдавать в начале 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Гостям Екатеринбурга начнут выдавать «Паспорт туриста» с начала 2027 года. Новый продукт будет знакомить путешественников с городом через игровые маршруты и сбор отметок, сообщила корреспонденту УрБК директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина.

«Паспорт туриста можно будет получить уже начиная с новогодних праздников. Мы со стартом нового 2027 года начинаем наших гостей вовлекать в эту историю. Она на первое время будет бесплатна для туристов», — сказала она.

По словам Е. Форукшиной, проект предполагает несколько вариантов маршрутов. Во время прохождения каждого из них участники смогут собирать специальные отметки. Сам паспорт задуман в том числе как сувенирная продукция.

«Для него главная история вообще-то гемификация, возможность, в общем, несколько вариантов маршрута. Маршруты совершенно разные, и на каждых маршрутах ты будешь собирать определенного рода отметки», — отметила она.

Городские власти рассчитывают, что игровой формат позволит заинтересовать разные категории путешественников, в том числе молодежь. На первом этапе получение паспорта будет бесплатным.

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