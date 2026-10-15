Екатеринбург направил средства турналога на продвижение уральской столицы в стране
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Екатеринбург впервые смог реализовать стратегию продвижения города благодаря поступлениям от туристического налога. Об этом сообщила директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.
«Екатеринбургу очень помог механизм туристического налога. Мы впервые смогли реализовать стратегию продвижения, пиара нашего города благодаря туристическому налогу», — сказала она.
В прошлом году городские власти создали единый туристический сайт, на котором собраны маршруты, варианты размещения, гастрономические предложения и другие туристические продукты. В дальнейшем его планируют адаптировать для мобильных устройств — в виде приложения или мобильной версии.
Кроме того, Екатеринбург продвигали через федеральные СМИ и журналы, в том числе бортовые издания, а также с помощью социальной рекламы. По словам Е. Форукшиной, в Москве более 100 билбордов посвятили рекламе города. При выборе регионов для продвижения администрация использовала данные «СберАналитики», чтобы ориентировать рекламные кампании на потенциальных туристов.
В качестве отдельного проекта продвижения Екатеринбурга Е. Форукшина отметила тематический год, посвященный уральскому року. В 2026 году Свердловскому рок-клубу исполнилось 40 лет. В рамках этой темы создавали новые туристические продукты и маршруты. Дополнительное внимание к городу привело и открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову, отметила она.