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Екатеринбург в ожидании туристического налога

Екатеринбург в ожидании туристического налогаАдминистрация Екатеринбурга и депутаты муниципальной думы сформировали рабочую группу, которая прорабатывает вопрос введения туристического налога в столице Среднего Урала. Эксперты практически не сомневаются, что депутатами будет принято положительное решение. Однако практические аспекты применения и администрирования налога остаются предметом дискуссий. Городские власти в данной ситуации исходят из утилитарной точки зрения, понимая, какое место Екатеринбург занимает в сфере внутреннего и международного туризма на сегодняшний день.

Вопрос о необходимости введения туристического налога в Свердловской области возник после того, как федеральные власти наделили возможностью таких полномочий муниципалитеты с 2025 года. И вызвал бурную дискуссию в местном профильном бизнесе и среди представителей городов.

Сначала Уральская ассоциация туризма во главе с Михаилом Мальцевым выступила против нововведения, направив письмо заместителю губернатора региона Дмитрию Ионину. В петиции указывалось, что подобная мера для Среднего Урала преждевременна. Обратившиеся перечислили причины, почему введение налога стоит отложить как минимум на год, и предлагали сначала изучить опыт других регионов.

В областном парламенте после этого проходили обсуждения и консультации с представителями муниципалитетов и туротрасли. После первых дискуссий налог предполагалось отложить. Однако впоследствии власти пересмотрели свое решение, и председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова заявила, что минимальная сумма турналога будет установлена на уровне не менее 100 рублей в сутки.

Она подчеркнула, что такая сумма была выбрана потому, что Налоговый кодекс предусматривает повышение ставки турналога: в первый год она составит 1%, во второй — 2%, и так далее. Максимальная сумма достигнет 5% от стоимости проживания.

Накануне свое мнение по этому поводу высказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник отметил, что раз уж предполагается введение подобного налога, то средства, полученные в результате, будут направлены на вполне утилитарные вещи.

В частности, на них планируется установка знаков туристской навигации, строительство теплых туалетов, а также на поддержку событийных мероприятий, которые привлекают большое количество гостей.

И в данном случае понять логику муниципальных властей можно. Екатеринбург юридически является муниципалитетом, а не субъектом Федерации, как Москва или Санкт-Петербург. И поэтому бюджеты городов просто несопоставимы. В этой ситуации любые деньги на поддержку туризма в городе не будут лишними.

«Это небольшие деньги. Ряд крупных муниципалитетов и небольших городов уже ввели налог. Мы сегодня проводили большое совещание с участием налоговых органов. В общем-то, решение принято. Рабочая группа сформирована из представителей городской думы и администрации. И мы документ внесем уже в течение ноября. До 1 декабря мы должны это решение принять. В общем-то, никаких противоречий нет. Я сторонник введения такого налога. Он пойдет исключительно на пользу города», — сказал глава Екатеринбурга.

Городские власти отмечают, что основная масса туристов в Екатеринбург едет из ближайших регионов: Республики Башкортостан, Пермского края, Тюменской, Курганской областей и ХМАО. Очевидно, именно эти туристы и будут приносить в казну города основные «туристические» поступления.
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