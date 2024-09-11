В Свердловской области минимальная сумма турналога будет составлять не менее 100 рублей в сутки

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Свердловской области минимальная сумма туристического налога не может составлять менее 100 руб. в сутки. Об этом заявила председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, сообщает
ТАСС со ссылкой на управление информационной политики Законодательного собрания Среднего Урала.
«Минимальная планка, которая предусмотрена — не менее 100 руб. в сутки, она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда средства размещения взымают 30-50 руб. в сутки за проживание одного человека. Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор», — рассказала Елена Чечунова.
Глава комитета подчеркнула, что такая сумма была выбрана потому, что налоговый кодекс предусматривает повышение ставки турналога: в первый год она составит 1%, во второй — 2%, и так далее. Максимальная сумма достигнет 5% от стоимости проживания.
При этом две недели назад в свердловском Заксобрании представители муниципалитетов региона и специалисты туротрасли при участии областных депутатов обсудили
вопросы о целесообразности установления туристического налога. Тогда представители профессионального сообщества, местных администраций, отельеры, а также руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли пришли к выводу, что пока не стоит спешить с введением нового налога в городах Среднего Урала.
Напомним, что с 1 января 2025 года регионы России получат право принимать решение, вводить или нет на своей территории туристический налог. Его будут взимать с отельных номеров, базовая ставка составит 65 руб. в сутки, однако регионы смогут применять понижающие коэффициенты.
Ранее президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился
к заместителю губернатора Дмитрию Ионину с рекомендацией отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.
Михаил Мальцев также отмечал, что, прежде чем вводить подобный налог в Свердловской области, необходимо изучить опыт пилотных регионов, просчитать все риски и последствия.