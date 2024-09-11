В Свердловской области минимальная сумма турналога будет составлять не менее 100 рублей в сутки

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Участники совещания в Заксобрании Свердловской области посчитали введение туристического налога в регионе нецелесообразным

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В свердловском Заксобрании представители муниципалитетов региона и специалисты ...

Уральская ассоциация туризма обратилась к властям Свердловской области с рекомендацией не вводить туристический налог в регионе

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился к заместителю губернатора Дмитрию Ионину с ...

Уральская ассоциация туризма обратилась к властям Свердловской области с рекомендацией не вводить туристический налог в регионе

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился к заместителю ...

Михаил Мальцев: Введение туристического налога на Урале несвоевременно

Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому выводу пришли члены Уральской ...

Михаил Мальцев: Введение туристического налога на Урале несвоевременно

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому ...