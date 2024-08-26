Участники совещания в Заксобрании Свердловской области посчитали введение туристического налога в регионе нецелесообразным

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В свердловском Заксобрании представители муниципалитетов региона и специалисты туротрасли при участии областных депутатов обсудили вопросы о целесообразности установления туристического налога. Об этом сообщается на сайте парламента Среднего Урала.
Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова предложила профессиональному сообществу и местным администрациям обсудить все за и против введения нового налога. В ходе совещания свое мнение высказали отельеры, а также руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли. Большинство присутствующих считают, что пока не стоит спешить с введением нового налога в городах Среднего Урала.
«Возникает очень много вопросов и у самих муниципалитетов, и у тех, кто работает в сфере туристического бизнеса — введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным. Мы договорились о том, что департамент по развитию туризма и наш профильный комитет окажут содействие в аналитической работе и будут собирать предложения, замечания, мнения от всех, кто имеет отношение к введению или не введению туристического налога», — отметила Елена Чечунова.
Напомним, что с 1 января 2025 года регионы России получат право принимать решение, вводить или нет на своей территории туристический налог. Его будут взимать с отельных номеров, базовая ставка составит 65 руб. в сутки, однако регионы смогут применять понижающие коэффициенты.
Ранее президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился
к заместителю губернатора Дмитрию Ионину с рекомендацией отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.
Михаил Мальцев также отмечал
, что, прежде чем вводить подобный налог в Свердловской области, необходимо изучить опыт пилотных регионов, просчитать все риски и последствия.