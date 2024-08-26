Участники совещания в Заксобрании Свердловской области посчитали введение туристического налога в регионе нецелесообразным

Материалы по теме

Для взноса попросили отсрочку

Представители туротрасли считают нецелесообразным введение туристического налога в Свердловской области ...

Уральская ассоциация туризма обратилась к властям Свердловской области с рекомендацией не вводить туристический налог в регионе

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился к заместителю губернатора Дмитрию Ионину с ...

Уральская ассоциация туризма обратилась к властям Свердловской области с рекомендацией не вводить туристический налог в регионе

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев обратился к заместителю ...

Михаил Мальцев: Введение туристического налога на Урале несвоевременно

Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому выводу пришли члены Уральской ...

Михаил Мальцев: Введение туристического налога на Урале несвоевременно

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому ...