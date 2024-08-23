С налогом решили не спешить

В парламенте Свердловской области депутаты совместно с представителями муниципалитетов и туристической отрасли обсудили вопросы целесообразности введения в регионе туристического налога. Право принимать решение, устанавливать его или нет на своей территории, регионы России получат с 1 января 2025 года. Согласно закону, принятому Государственной думой РФ, налог будет взиматься с туристов при заселении в гостиницы или иные места размещения. Базовая ставка предложена в размере 65 руб. в сутки, однако субъекты РФ смогут применять понижающие коэффициенты.
Надо сказать, что представители туротрасли Урала уже высказывали свое мнение по поводу этого нововведения. Так, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев говорил еще в июле, что подобная мера нецелесообразна. По его словам, сначала необходимо изучить опыт пилотных регионов, просчитать все риски и последствия.
В качестве примера он приводил тот факт, что сотрудникам отелей придется объяснять гостям появление нового сбора, а это может увеличить время обслуживания клиентов отелей и привести к сбою в сервисе. В итоге, по словам президента УАТ, туристический налог может оказаться заградительной мерой и привести к снижению числа туристов.
В дальнейшем представители туристической отрасли представили дополнительные доводы, которые были сформулированы в ходе открытого заседания правления УАТ с участием приглашенных представителей гостиничного бизнеса. В итоге правление объединения единогласно пришло к выводу, что введение туристического налога в Свердловской области является преждевременным, а полезность данной меры для развития туризма в регионе представляется проблематичной и недоказанной, в связи с чем в ближайшие годы вводить туристический налог не рекомендуется. Все доводы в итоге были изложены в письме заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию Ионину, который курирует развитие внутреннего туризма в регионе.
Впрочем, тогда какой-либо реакции от областных властей не последовало, но накануне в Заксобрании региона состоялось совещание, на котором председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова предложила профессиональному сообществу и местным администрациям обсудить этот вопрос.
Дело в том, что туристический налог будет местным, то есть средства от его поступления будут перечисляться в казну муниципальных образований. И именно муниципалитеты будут решать, нужно ли вводить подобный взнос на их территориях или нет.
По словам Елены Чечуновой, не только у представителей туристической отрасли, но и у властей на местах появляется много вопросов. В частности, все понимают, что введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. Об этом, к слову, в письме на имя заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина говорили члены правления УАТ.
В ходе совещания свое мнение высказали отельеры, руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли. Большинство присутствующих считают, что пока не стоит спешить с введением нового налога в городах Среднего Урала.
В Заксобрании же отметили, что департамент по развитию туризма Свердловской области и профильный комитет регионального парламента окажут содействие в аналитической работе и будут собирать предложения, замечания и мнения от всех, кто имеет отношение к введению или невведению туристического налога.
УрБК будет следить за развитием событий.