С налогом решили не спешить

В парламенте Свердловской области депутаты совместно с представителями муниципалитетов и туристической отрасли обсудили вопросы целесообразности введения в регионе туристического налога. Право принимать решение, устанавливать его или нет на своей территории, регионы России получат с 1 января 2025 года. Согласно закону, принятому Государственной думой РФ, налог будет взиматься с туристов при заселении в гостиницы или иные места размещения. Базовая ставка предложена в размере 65 руб. в сутки, однако субъекты РФ смогут применять понижающие коэффициенты.Надо сказать, что представители туротрасли Урала уже высказывали свое мнение по поводу этого нововведения. Так, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев говорил еще в июле, что подобная мера нецелесообразна. По его словам, сначала необходимо изучить опыт пилотных регионов, просчитать все риски и последствия.В качестве примера он приводил тот факт, что сотрудникам отелей придется объяснять гостям появление нового сбора, а это может увеличить время обслуживания клиентов отелей и привести к сбою в сервисе. В итоге, по словам президента УАТ, туристический налог может оказаться заградительной мерой и привести к снижению числа туристов.В дальнейшем представители туристической отрасли представили дополнительные доводы, которые были сформулированы в ходе открытого заседания правления УАТ с участием приглашенных представителей гостиничного бизнеса. В итоге правление объединения единогласно пришло к выводу, что введение туристического налога в Свердловской области является преждевременным, а полезность данной меры для развития туризма в регионе представляется проблематичной и недоказанной, в связи с чем в ближайшие годы вводить туристический налог не рекомендуется. Все доводы в итоге были изложены в письме заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию Ионину, который курирует развитие внутреннего туризма в регионе.Впрочем, тогда какой-либо реакции от областных властей не последовало, но накануне в Заксобрании региона состоялось совещание, на котором председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова предложила профессиональному сообществу и местным администрациям обсудить этот вопрос.Дело в том, что туристический налог будет местным, то есть средства от его поступления будут перечисляться в казну муниципальных образований. И именно муниципалитеты будут решать, нужно ли вводить подобный взнос на их территориях или нет.По словам Елены Чечуновой, не только у представителей туристической отрасли, но и у властей на местах появляется много вопросов. В частности, все понимают, что введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. Об этом, к слову, в письме на имя заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина говорили члены правления УАТ.В ходе совещания свое мнение высказали отельеры, руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли. Большинство присутствующих считают, что пока не стоит спешить с введением нового налога в городах Среднего Урала.В Заксобрании же отметили, что департамент по развитию туризма Свердловской области и профильный комитет регионального парламента окажут содействие в аналитической работе и будут собирать предложения, замечания и мнения от всех, кто имеет отношение к введению или невведению туристического налога.УрБК будет следить за развитием событий.