В Екатеринбурге пересчитают отели и хостелы

Власти Екатеринбурга продолжают активно развивать туристическую сферу, создавая условия для увеличения турпотока. Важную роль в этом играет введение туристического налога. Взимаемые средства будут направлены на продвижение Екатеринбурга как точки притяжения туристов, а также на развитие рекреационной инфраструктуры и организацию различных мероприятий. С целью упорядочить взимание налога городские власти обязали департамент потребительского рынка администрации Екатеринбурга составить перечень средств размещения уральской столицы. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.
В список попадут все отели, хостелы, санатории, кемпинги и другие подобные предприятия. Всего на территории Екатеринбурга их более 200. В дальнейшем специалисты передадут данные Федеральной налоговой службе и Федеральной службе по аккредитации.
Напомним, что проект о введении туристического налога в Екатеринбурге был одобрен городской думой в конце прошлого года. Его взимание началось с 1 января 2025 года. Налог уплачивают не сами отдыхающие, а компании, которые организуют проживание. Платеж, аналогично НДС, включен в стоимость номера. Уплата производится ежеквартально, с момента расчета за услугу. Ставка налога в нынешнем году составит 1% от стоимости услуги. В дальнейшем ее планируется ежегодно повышать, до предельных 5% в 2029 году. Именно из расчета стоимости услуг размещения, а не количества принятых туристов, высчитывается размер взимаемых средств. Минимальный размер налога — 100 рублей, помноженные на количество суток, в течение которых оказывалась услуга. Ожидается, что за 2025 год новый налог позволит пополнить городской бюджет на 84 млн руб. С помощью данных средств город продолжит развитие сферы гостеприимства.
«Средства, полученные от туристического налога, планируется использовать как источник финансирования соответствующей муниципальной программы. При этом направления расходования средств будут формироваться с учетом мнения профессионального сообщества и депутатского корпуса», — пояснил ранее глава города Алексей Орлов.
Отметим, что, помимо Екатеринбурга, турналог также ввели еще десять городов области, включая Верхнюю Пышму, Невьянск и Асбест.
Основной туристический поток в уральскую столицу идет из близлежащих: Республики Башкортостан, Пермского края, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО. Именно от них ожидается большая часть поступлений в городскую казну.
Приток туристов, выбирающих для проведения отдых именно Екатеринбург, стабильно растет. Так, за десять месяцев прошлого года город посетили 1 млн 613 тыс. туристов (за весь 2023 год — 1 млн 703 тыс.).
Основными направлениями туризма для Екатеринбурга являются деловой и событийный. Город обладает множеством локаций, служащих точками притяжения: Дом Н.И. Севастьянова, Плотинка, Макаровский мост, Каменные палатки и другие. Власти Екатеринбурга принимают меры по популяризации объектов и событий, а также развивают городские мероприятия, в частности, международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Он объединяет отечественных и зарубежных уличных художников, превращающих городские постройки в уникальные арт-объекты. Также большой популярностью пользуется музыкальный фестиваль Ural Music Night.
Помимо этого, в городе проходит множество деловых мероприятий, включая международную промышленную выставку ИННОПРОМ и форум «Города России».
Добавим, что Екатеринбург регулярно получает престижные награды в области туризма и становится лидером различных рейтингов. Так, в прошлом году уральская столица получила всероссийскую премию «Город креативного туризма», а также вошла в топ-5 городов России для бизнес-поездок и завоевала гран-при международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».
Ранее, с целью развития туризма в 2025 году, под руководством главы Екатеринбурга Алексея Орлова были определены новые векторы развития туриндустрии, отвечающие новым трендам внутреннего туризма с упором на креативную экономику и привлечение молодежи. На основе проекта «Развитие туризма в Екатеринбурге» ведется разработка стратегического плана, определяющего новые приоритеты и цели по дальнейшему улучшению туристического климата. Проводится работа по развитию образовательного туризма и формирование новых турпродуктов для молодых людей из других регионов. Для этого налаживаются контакты с различными образовательными учреждениями. Продолжает развиваться и культурно-познавательная туристическая программа. Запускаются новые маршруты, пополняется программа фестивалей, открываются новые площадки и объекты. Также планируется масштабировать туры по Екатеринбургской агломерации для развития природного туризма. Ожидается, что в текущем году столица Урала значительно повысит свои показатели по всем направлениям туризма. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга