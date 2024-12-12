В Екатеринбурге пересчитают отели и хостелы

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга продолжают активно развивать туристическую сферу, создавая условия для увеличения турпотока. Важную роль в этом играет введение туристического налога. Взимаемые средства будут направлены на продвижение Екатеринбурга как точки притяжения туристов, а также на развитие рекреационной инфраструктуры и организацию различных мероприятий. С целью упорядочить взимание налога городские власти обязали департамент потребительского рынка администрации Екатеринбурга составить перечень средств размещения уральской столицы. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.В список попадут все отели, хостелы, санатории, кемпинги и другие подобные предприятия. Всего на территории Екатеринбурга их более 200. В дальнейшем специалисты передадут данные Федеральной налоговой службе и Федеральной службе по аккредитации.Напомним, что проект о введении туристического налога в Екатеринбурге был одобрен городской думой в конце прошлого года. Его взимание началось с 1 января 2025 года. Налог уплачивают не сами отдыхающие, а компании, которые организуют проживание. Платеж, аналогично НДС, включен в стоимость номера. Уплата производится ежеквартально, с момента расчета за услугу. Ставка налога в нынешнем году составит 1% от стоимости услуги. В дальнейшем ее планируется ежегодно повышать, до предельных 5% в 2029 году. Именно из расчета стоимости услуг размещения, а не количества принятых туристов, высчитывается размер взимаемых средств. Минимальный размер налога — 100 рублей, помноженные на количество суток, в течение которых оказывалась услуга. Ожидается, что за 2025 год новый налог позволит пополнить городской бюджет на 84 млн руб. С помощью данных средств город продолжит развитие сферы гостеприимства.«Средства, полученные от туристического налога, планируется использовать как источник финансирования соответствующей муниципальной программы. При этом направления расходования средств будут формироваться с учетом мнения профессионального сообщества и депутатского корпуса», — пояснил ранее глава города Алексей Орлов.Отметим, что, помимо Екатеринбурга, турналог также ввели еще десять городов области, включая Верхнюю Пышму, Невьянск и Асбест.Основной туристический поток в уральскую столицу идет из близлежащих: Республики Башкортостан, Пермского края, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО. Именно от них ожидается большая часть поступлений в городскую казну.Приток туристов, выбирающих для проведения отдых именно Екатеринбург, стабильно растет. Так, за десять месяцев прошлого года город посетили 1 млн 613 тыс. туристов (за весь 2023 год — 1 млн 703 тыс.).Основными направлениями туризма для Екатеринбурга являются деловой и событийный. Город обладает множеством локаций, служащих точками притяжения: Дом Н.И. Севастьянова, Плотинка, Макаровский мост, Каменные палатки и другие. Власти Екатеринбурга принимают меры по популяризации объектов и событий, а также развивают городские мероприятия, в частности, международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Он объединяет отечественных и зарубежных уличных художников, превращающих городские постройки в уникальные арт-объекты. Также большой популярностью пользуется музыкальный фестиваль Ural Music Night.Помимо этого, в городе проходит множество деловых мероприятий, включая международную промышленную выставку ИННОПРОМ и форум «Города России».Добавим, что Екатеринбург регулярно получает престижные награды в области туризма и становится лидером различных рейтингов. Так, в прошлом году уральская столица получила всероссийскую премию «Город креативного туризма», а также вошла в топ-5 городов России для бизнес-поездок и завоевала гран-при международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».Ранее, с целью развития туризма в 2025 году, под руководством главы Екатеринбурга Алексея Орлова были определены новые векторы развития туриндустрии, отвечающие новым трендам внутреннего туризма с упором на креативную экономику и привлечение молодежи. На основе проекта «Развитие туризма в Екатеринбурге» ведется разработка стратегического плана, определяющего новые приоритеты и цели по дальнейшему улучшению туристического климата. Проводится работа по развитию образовательного туризма и формирование новых турпродуктов для молодых людей из других регионов. Для этого налаживаются контакты с различными образовательными учреждениями. Продолжает развиваться и культурно-познавательная туристическая программа. Запускаются новые маршруты, пополняется программа фестивалей, открываются новые площадки и объекты. Также планируется масштабировать туры по Екатеринбургской агломерации для развития природного туризма. Ожидается, что в текущем году столица Урала значительно повысит свои показатели по всем направлениям туризма.