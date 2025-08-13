УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 11:33

Эффект турналога

Эффект турналогаВ первом полугодии 2025 года налогоплательщики Свердловской области заплатили туристический налог на 73,3 млн руб. Больше всего средств внесли предприниматели из Екатеринбурга и Сысерти. Деньги поступают в бюджеты муниципальных образований, сообщает департамент информполитики региона.

Плательщиками налога, который был введен в начале текущего года, являются гостиницы, хостелы и другие организации, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги временного проживания и включенные в специальный реестр. Ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки.

Средства, полученные от уплаты турналога, муниципальные образования направят на благоустройство общественных пространств и развитие туристических маршрутов, в том числе новых локаций, мероприятий и фестивалей.

Так, в Екатеринбурге на полученные средства на площади 1905 года украсили деревья, клумбы и малые архитектурные формы: скамейки, помост для танцев, навесы от дождя и солнца. Появилась также архитектурная подсветка, которой можно задавать разные сценарии.

В Сысерти возле информационного центра планируется открытие новой парковки для туристических автобусов.

Добавим, что туристический налог с 1 января ввели 11 свердловских муниципалитетов, в их числе: Екатеринбург, Сысертский муниципальный округ, муниципальные округа Первоуральск и Среднеуральск, Березовский, Верхотурский, Невьянский, Шалинский и Сосьвинский муниципальные округа, городской округ Верхняя Пышма и Новоуральский городской округ.

Ранее стало известно, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил министерству инвестиций и развития региона поддерживать инвестпроекты в сфере туризма.

Один из самых масштабных проектов в настоящее время реализуется на границе с заповедником «Оленьи ручьи».

Холидей-парк «Аракай», который строит АО «Финансовая платформа Bizmall», станет местом, где смогут отдыхать тысячи гостей.

«К 2029 году здесь планируется создание современной туристической инфраструктуры, включающей современные места размещения, пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертную площадку, веревочный парк, спортивные и детские площадки. Убежден, что „Аракай“ сможет стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба для свердловчан и гостей региона, не уступающим популярным Алтаю и Сочи», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Объем инвестиций в проект составляет порядка 2 млрд руб. Будет создано 323 новых рабочих места.

По замыслу инвесторов, на территории будет создано 40 объектов необходимой инфраструктуры для проведения загородного отдыха, а также построено 38 домов, где с комфортом смогут разместиться семьи с детьми.

Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Напомним, развитие туристской инфраструктуры на Среднем Урале позволяет увеличивать турпоток. По итогам текущего года он ожидается не менее 3 млн человек.

Денис Паслер в ходе пресс-конференции в рамках Уральского медиафорума говорил о том, что свердловские города имеют большой потенциал для развития туризма.

«Наша область большая, в каждом городе есть своя судьба, своя история, которая по-своему уникальна. Регион прошел огромный путь со времен, когда города были закрытыми. Думаю, что о нашей области и о наших предприятиях знают и в стране, и в мире. Я в этом убежден. Чтобы стали известны другие города, кроме Екатеринбурга и Верхней Пышмы, нужно работать в направлении раскрытия потенциала, культуры и самобытности. Это то, чем мы будем обязательно заниматься», — сказал Денис Паслер.

Глава Свердловской области отметил, что необходимо развивать сценарии для разных категорий путешественников, приезжающих в регион.

Кроме того, Денис Паслер отметил роль промышленного туризма и выразил убеждение, что у этого направления есть хорошие перспективы.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году в развитие туристической инфраструктуры региона инвестировано 363,9 миллиона рублей. Сысертский, Камышловский и Талицкий муниципальные округа уже приступили к созданию современных туристических центров с единой системой навигации, архитектурной подсветкой, туристско-информационными центрами и торгово-ярмарочными павильонами.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
13.08.2025 Свердловские муниципалитеты получили от уплаты турналога 73 млн рублей

Муниципалитеты Свердловской области получили доходы от уплаты туристического налога в размере 73,3 млн руб., сообщает ...

13.08.2025 Свердловские муниципалитеты получили от уплаты турналога 73 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Муниципалитеты Свердловской области получили доходы от уплаты туристического налога в ...

11.08.2025 В Свердловской области построят холидей-парк «Аракай» за 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Свердловской области на границе с заповедником «Оленьи ручьи» построят холидей-парк ...

09.04.2025 Власти Свердловской области направили дополнительные дотации муниципалитетам на 90 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Власти Свердловской области направили самым активно развивающимся муниципалитетам ...

05.05.2012 Муниципальные образования Свердловской области разделены на северные и южные

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2012. В соответствии с приказом директора департамента по охране, контролю и регулированию ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (310)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18