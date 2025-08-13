Эффект турналога

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В первом полугодии 2025 года налогоплательщики Свердловской области заплатили туристический налог на 73,3 млн руб. Больше всего средств внесли предприниматели из Екатеринбурга и Сысерти. Деньги поступают в бюджеты муниципальных образований, сообщает департамент информполитики региона.Плательщиками налога, который был введен в начале текущего года, являются гостиницы, хостелы и другие организации, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги временного проживания и включенные в специальный реестр. Ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки.Средства, полученные от уплаты турналога, муниципальные образования направят на благоустройство общественных пространств и развитие туристических маршрутов, в том числе новых локаций, мероприятий и фестивалей.Так, в Екатеринбурге на полученные средства на площади 1905 года украсили деревья, клумбы и малые архитектурные формы: скамейки, помост для танцев, навесы от дождя и солнца. Появилась также архитектурная подсветка, которой можно задавать разные сценарии.В Сысерти возле информационного центра планируется открытие новой парковки для туристических автобусов.Добавим, что туристический налог с 1 января ввели 11 свердловских муниципалитетов, в их числе: Екатеринбург, Сысертский муниципальный округ, муниципальные округа Первоуральск и Среднеуральск, Березовский, Верхотурский, Невьянский, Шалинский и Сосьвинский муниципальные округа, городской округ Верхняя Пышма и Новоуральский городской округ.Ранее стало известно, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил министерству инвестиций и развития региона поддерживать инвестпроекты в сфере туризма.Один из самых масштабных проектов в настоящее время реализуется на границе с заповедником «Оленьи ручьи».Холидей-парк «Аракай», который строит АО «Финансовая платформа Bizmall», станет местом, где смогут отдыхать тысячи гостей.«К 2029 году здесь планируется создание современной туристической инфраструктуры, включающей современные места размещения, пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертную площадку, веревочный парк, спортивные и детские площадки. Убежден, что „Аракай“ сможет стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба для свердловчан и гостей региона, не уступающим популярным Алтаю и Сочи», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.Объем инвестиций в проект составляет порядка 2 млрд руб. Будет создано 323 новых рабочих места.По замыслу инвесторов, на территории будет создано 40 объектов необходимой инфраструктуры для проведения загородного отдыха, а также построено 38 домов, где с комфортом смогут разместиться семьи с детьми.Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.Напомним, развитие туристской инфраструктуры на Среднем Урале позволяет увеличивать турпоток. По итогам текущего года он ожидается не менее 3 млн человек.Денис Паслер в ходе пресс-конференции в рамках Уральского медиафорума говорил о том, что свердловские города имеют большой потенциал для развития туризма.«Наша область большая, в каждом городе есть своя судьба, своя история, которая по-своему уникальна. Регион прошел огромный путь со времен, когда города были закрытыми. Думаю, что о нашей области и о наших предприятиях знают и в стране, и в мире. Я в этом убежден. Чтобы стали известны другие города, кроме Екатеринбурга и Верхней Пышмы, нужно работать в направлении раскрытия потенциала, культуры и самобытности. Это то, чем мы будем обязательно заниматься», — сказал Денис Паслер.Глава Свердловской области отметил, что необходимо развивать сценарии для разных категорий путешественников, приезжающих в регион.Кроме того, Денис Паслер отметил роль промышленного туризма и выразил убеждение, что у этого направления есть хорошие перспективы.Отметим, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году в развитие туристической инфраструктуры региона инвестировано 363,9 миллиона рублей. Сысертский, Камышловский и Талицкий муниципальные округа уже приступили к созданию современных туристических центров с единой системой навигации, архитектурной подсветкой, туристско-информационными центрами и торгово-ярмарочными павильонами.