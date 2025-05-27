УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:20

Свердловские муниципалитеты получили от уплаты турналога 73 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Муниципалитеты Свердловской области получили доходы от уплаты туристического налога в размере 73,3 млн руб., сообщает департамент информполитики региона.

На первом месте по поступлениям находится Екатеринбург (62 млн руб.), на втором — Сысерть. Полученные от уплаты турналога средства муниципальные образования направляют на благоустройство общественных пространств, а также на развитие туристических маршрутов, в том числе на новые локации, мероприятия и фестивали. К примеру, в Екатеринбурге на эти деньги украсили площадь 1905 года. В Сысерти планируется открытие новой парковки для туристических автобусов возле информационного центра.

С начала 2025 года турналог ввели 11 свердловских муниципальных образований. Плата составляет 1% от стоимости номера, но не менее 100 руб. в сутки.
