Екатеринбуржцы столкнулись с проблемами при оплате картами «Сбербанка»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Клиенты «Сбербанка» в Екатеринбурге сегодня утром столкнулись с проблемами при попытке оплаты картами банка. Об этом УрБК рассказали представители заведений общепита.

По их словам, перебои начались около 06:00. Владельцы карт других банков такие проблемы не испытывали.

«Оплата за заказ вроде проходит. А потом средства банк возвращает обратно у посетителей. И на такие же проблемы в других заведениях жаловались», — пояснили УрБК представители общепита.

14 октября 2026 года первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин сообщил, что все системы и сервисы банка работают штатно после повреждения центра обработки данных (ЦОД) в Саратовской области. Однако в тот же день возникли сбои в работе сервисов Mail.ru, «Облако Mail.ru», «Самоката», Ozon и «Сбера». На проблемы жаловались клиенты банка «Точка».