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В Екатеринбурге сотрудники УБРиР посетили местный центр обработки данных от «Ростелекома»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге топ-менеджеры «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) посетили местный центр обработки данных от «Ростелекома» (РТК-ЦОД). Причиной визита делегации стало продолжение сотрудничества между компаниями в сфере цифровой трансформации и повышения надёжности ИТ-инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».

В Екатеринбурге сотрудники УБРиР посетили местный центр обработки данных от «Ростелекома»

Соглашение о взаимодействии по этим направлениям было подписано на международной выставке «Иннопром-2024». Экскурсию президенту УБРиР Алексею Долгову провели директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков и директор по развитию бизнеса РТК-ЦОД на Урале Сергей Корнеев.

Дата-центр РТК-ЦОД — это комплекс современных зданий международного уровня для хранения и обработки цифровой информации. В Екатеринбурге уже работают две очереди центра, третья, мощностью 216 стойко-мест, — в стадии завершения строительства. Общая вместимость действующих площадок — более 400 стоек, где размещены данные десятков клиентов: ключевых компаний, организаций, государственных и коммерческих структур со всей России.

«Наш ЦОД — это высококачественное решение для хранения и обработки больших объёмов информации. Наша цель — стать главным технологическим партнёром для бизнеса и государства, предоставляя не просто пространство, а лучшие комплексные решения в этом направлении. «Ростелеком» уже создал для этого инфраструктуру нового поколения, объединив безопасность, скорость, стабильность и инновации. Мы уверены, что именно такой стратегический подход позволит нам оставаться лидерами рынка и обеспечивать максимальный комфорт и защищённость для наших клиентов», — сообщил директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

В ходе экскурсии по дата-центру «Екатеринбург» гостям продемонстрировали действующие площади, серверные с клиентским оборудованием, передовую систему бесперебойного электропитания, а также систему промышленного кондиционирования. Кульминацией стал визит в диспетчерскую — «мозговой центр» комплекса. Отсюда ведётся круглосуточный мониторинг всех инженерных систем. Многоуровневая безопасность обеспечивается онлайн-видеонаблюдением и тремя периметрами защиты.

В Екатеринбурге сотрудники УБРиР посетили местный центр обработки данных от «Ростелекома»

По итогам встречи представители УБРиР отметили инновационность инфраструктуры центра обработки данных и его соответствие международным стандартам.

«Безопасность данных — один из ключевых приоритетов современного бизнеса. Для банков это критически значимо из-за строгих требований федерального регулятора в области защиты финансовой информации клиентов. Сейчас мы пользуемся ресурсами нескольких ЦОД, но открыты к новым проектам. В этом плане дата-центр “Ростелекома”, конечно, впечатляет и высоким уровнем надёжности, и продуманностью различных деталей — от энергосберегающих технологий до систем мониторинга», —отметил президент Уральского банка реконструкции и развития Алексей Долгов.

Запуск третьей очереди Центра обработки данных «Екатеринбург» запланирован на конец 2025 года. На сегодня 60 % новых мощностей уже забронировано потенциальными клиентами.

Фото предоставлены пресс-службой УбРиР
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