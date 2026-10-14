В работе банка «Точка» произошел сбой

УрБК, Москва, 14.10.2026. Пользователи сообщают о сбоях в работе банка «Точка», сервисов Mail.ru, «Облако Mail.ru», «Самоката», Ozon и Сбера. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Downdetector.

По сообщениям пользователей, в частности, возникают проблемы с отправкой электронных писем через Mail.ru. За последние несколько часов количество жалоб на работу различных сервисов заметно выросло.

Ранее Сбербанк подтвердил атаку на свой центр обработки данных в Саратовской области, заявив, что все сервисы кредитной организации работают в штатном режиме.