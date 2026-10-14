Вчера12:05
ЦОД Сбербанка попал под атаку БПЛА
УрБК, Москва, 14.102.2026. Центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка подвергся атаке БПЛА. Информацию об этом подтвердил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — цитирует А. Ведяхина «Интерфакс».
На прошлой неделе в результате инцидентов пострадали три дата-центра компании «Яндекс». После пожаров на объекте возник масштабный сбой в работе большинства сервисов компании. Восстановление работы сервисов продолжается.