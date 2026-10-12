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Часть сервисов «Яндекса» остаются недоступными после пожаров в дата-центрах

УрБК, Москва, 12.102.206. Часть сервисов компании «Яндекс» остаются недоступны после пожаров в трех дата-центрах компании. Это следует из заявления компании, опубликованном в ее канале в «Макс».

Согласно сообщению, по-прежнему есть сложности с работой «Яндекс Пэй»: пользователи не могут проверить баланс счета, провести платеж или оформить возврат средств. В компании при этом заверяют, что средствам клиентов ничего не угрожает.

Как пояснили в «Яндексе», сами денежные средства не хранятся в дата‑центре — там размещены лишь серверы, обеспечивающие работу системы. При этом сведения о счетах пользователей дублируются в нескольких копиях на различных площадках. По данным компании, проверка подтвердила целостность всех записей — потерь данных не зафиксировано. В «Яндексе» не называют конкретных сроков возобновления полноценной работы «Яндекс Пэй», подчеркивая при этом, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления сервиса.

На прошлой неделе атаке пожар возник в трех дата‑центрах «Яндекса». Инцидент спровоцировал сбои не только в экосистеме компании, но и в работе ряда других цифровых сервисов. Перебои наблюдались на ресурсах «Дом.ру», «Вкусно — и точка», «Магнит Маркет», Lamoda, «Додо Пицца» и других платформах.

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