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12 августа 202611:27

Приложение «Яндекс Пэй» удалили из российского App Store

УрБК, Москва, 12.08.2026. Приложение платежного сервиса «Яндекс Пэй» стало недоступно для скачивания в российском сегменте магазина App Store. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яндекс Пэй».

«Яндекс Пэй больше недоступен в App Store. Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами», — говорится в сообщении.

Пользователям рекомендовали не удалять уже установленное приложение. Другие сервисы «Яндекса» все еще доступны в App Store.При попытке перейти на страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.

Это уже не первый случай, когда российские приложения удаляют в App Store. В июне 2026 года Apple удалила из магазина российский мессенджер Max. Также из App Store были удалены приложения экосистемы VK, в том числе «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и другие сервисы. Apple объяснила это решение соблюдением санкций Великобритании в отношении разработчиков. При этом ранее установленные приложения продолжают работать.

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