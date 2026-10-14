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В Екатеринбурге с 14 октября изменится схема движения трех автобусов по дублеру улицы Металлургов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Екатеринбурге на время перекрытия сквозного проезда по дублеру ул. Металлургов с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 06, 49, 84, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Автобус № 06 проследует в направлении конечной остановки «Институт связи»: Ново-Московский тракт — ул. Металлургов — ул. Викулова — далее по маршруту.

В направлении конечной остановки «Карасьеозерский-2»: ул. Викулова — дублер ул. Металлургов — ул. Металлургов — ул. Рабочих — дублер ул. Металлургов — далее по маршруту.

Также временно отменены остановки: «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт», «Детский центр».

Автобусы №№ 49, 84 проследуют от остановочного пункта «ТРЦ «Мега»: по дублеру ул. Металлургов до остановки «Ново-Московский тракт» — ул. Металлургов — ул. Викулова.

В направлении остановочного пункта «ТРЦ «Мега»: дублер ул. Металлургов — ул. Металлургов — заезд на дублер Металлургов в районе остановки «Ново-Московский тракт» — далее по маршруту. Остановка «Детский центр» отменяется в оба направления.

«Все актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в департаменте.

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