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ММК вошел в число лидеров российского рэнкинга ESG-прозрачности

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Евгений Рухмалев

УрБК, Магнитогорск, 13.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вошел в топ-15 рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2026 году. При этом в категории «Черная металлургия» ММК занял второе место. 

В пресс-службе комбината сообщили, что высокую оценку ММК получил по всем основным направлениям ESG-повестки: экологической ответственности, социальной политике, корпоративному управлению и интеграции принципов устойчивого развития в повседневную работу компании. 

Конкурентным преимуществом ММК является системный подход к ESG-трансформации: комбинат развивает природоохранные программы, обеспечивает широкий комплекс мер социальной поддержки сотрудников и жителей регионов присутствия, а также задает высокие стандарты при подготовке нефинансовой отчетности. 

«Мы рассматриваем устойчивое развитие как важнейшую составляющую Стратегии комбината до 2035 года. Высокая позиция в национальном ESG-рэнкинге – признание последовательной работы ММК по снижению экологического следа, дальнейшему развитию социальной сферы и совершенствованию корпоративного управления. Для нас прозрачность — ключевой элемент доверия со стороны сотрудников, партнеров, инвестиционного сообщества и жителей регионов присутствия», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

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