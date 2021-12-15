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ММК стал лидером рейтинга ESG-прозрачности по версии «Эксперт РА»

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) признан лидером рэнкинга ESG-прозрачности, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Эксперты проанализировали отчетность 120 российских компаний и банков по трем составляющим устойчивого развития — экологическому, социальному и корпоративному управлению. ММК, набрав наивысшие баллы по всем трем критериям, получил сразу два диплома — за «Высший уровень ESG-прозрачности» и «За лидерство в ESG-прозрачности в категории «черная металлургия». Общая оценка комбината составила 2,00 — это максимально возможное значение, присвоенное лишь четырем компаниям из общего списка.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что высокие позиции в рейтинге — это результат последовательной работы ММК, который наращивает усилия по развитию региона присутствия, повышению социального благополучия жителей и сохранению окружающей среды. Работа по совершенствованию ESG-отчетности на комбинате носит системный характер. На регулярной основе публикуются не только отчеты, но и полная база данных по работе компании в области устойчивого развития — ESG Data Pack, где можно легко найти любой показатель за последние семь лет.

Рэнкинг ESG-прозрачности компаний и банков по версии «Эксперт РА» проводится с 2021 года. Он задуман как удобная система координат для инвесторов и эмитентов, позволяющая получать информацию о лучших практиках раскрытия ESG-факторов. Награждение победителей этого года состоялось в Москве 5 октября в ходе III ежегодной конференции «От прозрачности к выгоде», в которой приняли участие представители Государственной думы России, Центробанка, ВЭБ.РФ и других ведомств, госкорпораций и компаний.
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