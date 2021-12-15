ММК стал лидером рейтинга ESG-прозрачности по версии «Эксперт РА»

УрБК, Магнитогорск, 15.12.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заняло четвертое место в рейтинге ...18.11.2021 ММК занял первое место в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний и банков
УрБК, Магнитогорск, 18.11.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло первое место в рэнкинге ...04.08.2021 Агентство ESG Investing внесло отчетность ММК по устойчивому развитию в пятерку финалистов среди металлургических компаний мира
УрБК, Магнитогорск, 04.08.2021. Отчетность по устойчивому развитию (ESG) Магнитогорского металлургического комбината ...13.01.2020 ММК вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лидеров ежегодных индексов ...21.12.2017 ММК вошел в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
УрБК, Магнитогорск, 21.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в тройку лидеров Национального ...