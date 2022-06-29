ММК получил наивысшие оценки в ключевых ESG-индексах РСПП

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 17.12.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил наивысшие оценки в ключевых ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по итогам 2024 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.Объединение высоко оценило работу холдинга в категориях «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Это свидетельствует о значительном успехе компании по социо-экономическим и экологическим направлениям, а также говорит о высоком качестве раскрытия нефинансовой информации.Данные рейтинги РСПП формирует на основе открытых источников с 2014 года. Индексы позволяют объективно оценивать эффективность практик и результаты работы крупнейших российских компаний в области устойчивого развития (УР). Проект является инструментом развития в стране процессов ответственного инвестирования.Индекс «Ответственность и открытость» показывает объем и качество раскрытия публичной нефинансовой отчетности. Индекс «Вектор устойчивого развития» измеряет социально-экономические и экологические итоги деятельности бизнеса, а также дает понимание о системности подходов к управлению в сфере УР.В 2024 году в эту выборку были включены 55 компаний. По итогам рейтингования компании-участники разделяются на четыре группы: C, B, B+ и A. По Индексу ответственности и открытости ММК оказался в числе 25 лучших компаний группы А, а в Индексе «Вектор устойчивого развития» — в числе 27 участников, показавших наиболее впечатляющие результаты.ММК стабильно занимает высокие места в самых авторитетных системах оценки деятельности по основным трекам ESG.