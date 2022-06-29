ММК получил наивысшие оценки в ключевых ESG-индексах РСПП

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2022. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во ...10.06.2022 ММК победил в нескольких номинациях конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021»
УрБК, Магнитогорск, 10.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) одержал победы в нескольких номинациях ...26.05.2021 ММК получил Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил главный приз Российского ...20.04.2021 ММК получил главный приз конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»
УрБК, Магнитогорск, 20.04.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило главный приз конкурса ...13.01.2020 ММК вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лидеров ежегодных индексов ...