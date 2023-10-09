ММК подтвердил статус отраслевого лидера в области ESG-прозрачности бизнеса

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) признан лидером рэнкинга ...07.10.2022 Руководитель по устойчивому развитию ММК приняла участие в форуме «Майнекс Россия»
УрБК, Магнитогорск, 07.10.2022. Руководитель по устойчивому развитию ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ...09.02.2022 ММК вошел в число лучших сталелитейных компаний мира с точки зрения устойчивого развития по итогам 2021 года
УрБК, Магнитогорск, 09.02.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в список лучших сталелитейных ...18.11.2021 ММК занял первое место в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний и банков
УрБК, Магнитогорск, 18.11.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло первое место в рэнкинге ...04.08.2021 Агентство ESG Investing внесло отчетность ММК по устойчивому развитию в пятерку финалистов среди металлургических компаний мира
УрБК, Магнитогорск, 04.08.2021. Отчетность по устойчивому развитию (ESG) Магнитогорского металлургического комбината ...