ММК подтвердил статус отраслевого лидера в области ESG-прозрачности бизнеса

УрБК, Магнитогорск, 15.10.2024. Группа ПАО «ММК» в очередной раз подтвердила статус лидера в области ESG-прозрачности по итогам ежегодного рэнкинга, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анализа нефинансовых отчетов компаний-участников рынка черной металлургии за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами «ММК» Ярослава Врубель сообщила, что аналитики агентства оценивают ESG-прозрачность бизнеса по четырем основным блокам: окружающая среда, общество, качество управления и стандарты нефинансовой отчетности. При подготовке текущего рэнкинга учитывались два новых показателя: аудит практик ответственного инвестирования финансовых компаний и следование методическим рекомендациям Минэкономразвития по подготовке ESG-отчетности.



«Устойчивое развитие — неотъемлемая часть корпоративной стратегии ММК. Компания учитывает передовые практики и одинаково внимательно относится ко всем аспектам ESG. Мы работаем над снижением техногенного воздействия на окружающую среду, заботимся о здоровье и благополучии наших сотрудников, продолжаем развивать управленческие практики. Важным направлением для нас также является реализация социальных и благотворительных программ. Кроме того, мы активно работаем над повышением качества раскрытия нефинансовой отчетности для обеспечения открытого и прозрачного диалога с заинтересованными сторонами, что и было высоко оценено аналитиками рейтингового агентства», — отметила Я. Врубель.



Она также добавила, что группа «ММК» продолжает двигаться к поставленным целям: балансу между экономическими, социальными и экологическими аспектами бизнеса, включая эффективное управление рисками.