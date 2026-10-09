Движение электропоездов в Свердловской области переводят на зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. С 12 октября 2026 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график. Как сообщили в пресс‑службе АО «Свердловская пригородная компания», по запросу региона из расписания выводятся электрички, курсировавшие в пик туристического и дачного сезона.

В рамках корректировки графика в Свердловской области отменяются следующие «летние» маршруты:

• № 6591/6592 Дружинино — Михайловский Завод;

• № 6521/6522 Екатеринбург‑Пассажирский — Ревда;

• № 6620/6619 Екатеринбург‑Пассажирский — Храмцовская;

• № 6441/6442 Екатеринбург‑Пассажирский — Мурзинка;

• № 6482/6481 Екатеринбург‑Пассажирский — Полевской.

Будет отменен сезонный маршрут до парка «Оленьи ручьи»: движение пригородного поезда № 7011/7012 Екатеринбург‑Пассажирский — Михайловский Завод прекратится с 26 октября, последний рейс состоится 25 октября.

Также с 12 октября будут отменены временные остановки, введенные на летний период, на ряде небольших станций Свердловской железной дороги, в том числе на станциях Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и других.