В России сохраняется тренд на ухудшение финансового состояния компаний

УрБК, Москва, 09.10.2026. Финансовое состояние российских компаний ухудшается на протяжении последних несколько месяцев. Об этом сообщил «Интерфаксу» зампред правления, финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов.

По его словам, наблюдается устойчивый тренд: больше выходов на просрочку и ухудшение состояния корпоративных клиентов. Сложности затрагивают жилую и коммерческую недвижимость, торговлю и маркетплейсы. Причина отрицательной динамики — длительный период высокой ключевой ставки и замедление экономики.

Несмотря на это, банк укладывается в свои прогнозы. Ожидаемая стоимость риска на 2026 год остается на уровне менее 1,4%, рентабельность капитала — около 22%. Отчет по МСФО за III квартал Сбербанк опубликует 28 октября, сказал Т. Скворцов.