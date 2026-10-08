Инфляция в России за неделю ускорилась из-за индексации тарифов ЖКХ

УрБК, Москва, 08.10.2026. Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% неделей ранее, следует из данных Росстата. Причиной ускорения инфляции стала индексация тарифов ЖКХ с 1 октября.

Тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодное водоснабжение — на 15,3%, ГВС — на 14,2%, отопление — на 12,7%, электроэнергия — на 12%. Минэкономразвития оценило вклад индексации в недельную инфляцию в 0,75 п. п.; без учета ЖКХ цены выросли на 0,21%.

С начала года инфляция достигла 5,94%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08–7,17%, превысив верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6–7%). Чтобы уложиться в прогноз, до конца года цены должны расти менее чем на 0,1% в неделю.

На продовольствие цены выросли на 0,17%, плодоовощная продукция подешевела на 0,6%. Непродовольственные товары подорожали на 0,13%, услуги — на 5,14%. Бензин за неделю вырос на 0,3% (с начала года — на 21,5%), дизтопливо подешевело на 0,1% (с начала года — +14,0%).